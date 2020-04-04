Hatay'da tedbirlere uymayan derneğe para cezası uygulandı
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İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

Hatay'da tedbirlere uymayan derneğe para cezası uygulandı

Hatay'da karantina tedbirlerine uymayan dernek lokalinde 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira para cezası uygulandı.

04.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:40
Hatay'da tedbirlere uymayan derneğe para cezası uygulandı

Hatay'da karantina tedbirlerine uymayan dernek lokalinde 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, devriye görevi sırasında bir dernek lokalinin açık olduğunu ve içeride çok sayıda kişi olduğu belirledi. İskenderun Kaymakamlığı ilçe Sivil Toplumla İlişkiler Büro görevlisi ile Belediye Zabıta görevlileri gerekli işlemler için çağrılırken, lokal içerisinde bulunan 22 şahısa ve işletme sahibi dahil toplam 23 kişiye, kişi başı 3 bin 150 TL' den toplam 72 bin 450 TL para cezası

uygulanmış ve gerekli adli ve idari işlemler yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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