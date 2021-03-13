Hatay'da tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı
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Hatay'da tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

13.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:54
Hatay'da tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki kanadından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki kanadından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Gölbaşı Gölü mevkisinde, 21 Şubat'ta vatandaşlar tarafından yaralı bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kızıl şahin, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedaviye alındı.

Yaklaşık bir aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşan şahin, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timinin de katılımıyla Amanos Dağları'nda doğaya salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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