Hatay'da tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denizle buluştu
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Hatay'da tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denizle buluştu

10.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:09
Hatay'da tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denizle buluştu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezinde (DEKİYM) tedavileri tamamlanan 4 deniz kaplumbağası Samandağ sahilinden denize bırakıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezinde (DEKİYM) tedavileri tamamlanan 4 deniz kaplumbağası Samandağ sahilinden denize bırakıldı.

Değişik zamanlarda kafatası yaralanmalarıyla DEKİYM'e getirilen 3 caretta caretta ve 1 yeşil deniz kaplumbağasının yaklaşık 5 ay boyunca merkezde tedavileri yapıldı.

Sağlıklarına kavuşan "Zafer", "Vatan", "Azerin", ve "Bayraktar" adı verilen deniz kaplumbağaları Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü ve MKÜ işbirliği ile düzenlenen etkinlikle doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, etkinlikte yaptığı konuşmada kafatası yaralanmasıyla Samandağ sahilinde bitkin ve koma halinde bulunan deniz kaplumbağalarının Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından tedavi merkezine getirildiğini belirtti.

Altuğ, yoğun müdahale ve tedavi uygulaması sonrası deniz kaplumbağalarını sağlıklarına kavuşturduklarını kaydetti.

Deniz kaplumbağalarının 2'sinin erkek ve 2'sinin de dişi olduğunu belirten Altuğ, şöyle devam etti:

"Deniz kaplumbağaları özellikle üreme dönemlerinde ve yaz aylarında bot travmaları, balık ağları ve olta iğne yaralanmaları gibi travmatik yaralanmalara maruz kalmaktalar. Ayrıca son yıllarda Samandağ sahillerinde yumurtlamaya gelen dişi deniz kaplumbağaları köpek saldırıları ile parçalanarak ölmektedirler. Bu nedenle yuvalama alanlarında deniz kaplumbağalarını köpek saldırılarından korumak için yerel belediyelere büyük görevler düşmektedir. Deniz kaplumbağalarına yönelik ilk yardım tedavi ve rehabilitasyon faaliyetleri üniversitemiz bünyesindeki merkezimizde yürütülmektedir. Tedavi sonrası deniz kaplumbağalarının yüzgeçlerine TR kodlu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait markalar takarak denize bırakmaktayız."

Altuğ, tedavi ettikleri deniz kaplumbağalarına Azerbaycan'daki zafer kutlamalarının anısına "Zafer", "Vatan", "Azerin" ve "Bayraktar" isimlerini verdiklerini ve Mavi Vatan Akdeniz'deki yaşam ortamlarına bıraktıklarını sözlerine ekledi.

Etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Hatay Şube Müdürü Cüneyt Çağlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, Veteriner Fakültesi Öğretim elemanları Zeki Yılmaz Deveci, Aykut Zerek ile Hatay Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Özel Kalemi Dilara Araç da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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