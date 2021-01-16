Hatay'da tavanına gizlenmiş uyuşturucunun bulunduğu otomobildeki 3 zanlı yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin tavanına gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Arven" ile araçta yapılan aramada otomobilin tavanına gizlenmiş 1,73 gram sentetik uyuşturucu ile 2,7 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli