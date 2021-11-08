Hatay'da taşkın sahasındaki barakalar yıkılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da taşkın sahasındaki barakalar yıkılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hatay'da taşkın sahasındaki barakalar yıkılıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hazineye ait taşkın sahasındaki barakaların yıkımına başlandı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hazineye ait taşkın sahasındaki barakaların yıkımına başlandı.

Özerli Mahallesinde, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Dörtyol Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri gerçekleştirildi.

Dörtyol Kaymakamlığı ve zabıta yetkilileri barakalardaki eşyaları görüntülü ve yazılı olarak kayıt altına alarak tahliye etti. Eşyalar Belediyeye ait araçlarla yediemin deposuna kaldırıldı. Tahliyelerin ardından Dörtyol Belediyesine ait iş makinalarıyla yıkımlar gerçekleştirildi. Bazı baraka sahipleri de yıkıma engel olmak istedi.

Bölgedeki yıkım çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - HATAY

Hatay'da taşkın sahasındaki barakalar yıkılıyor

Hatay'da taşkın sahasındaki barakalar yıkılıyor

Hatay'da taşkın sahasındaki barakalar yıkılıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Önce annesini ve kız kardeşlerini silahla rehin aldı sonra ise kendisini eve kapattı

Önce annesini ve kız kardeşlerini silahla rehin aldı sonra ise kendisini eve kapattı

 Kimse ne olduğu anlamadı! Gece hava almaya çıkan çiftçi, uzaktan sıkılan kurşunla öldü

Kimse ne olduğu anlamadı! Gece hava almaya çıkan çiftçi, uzaktan sıkılan kurşunla öldü

 Husumetlisini öldürerek ormanlık alana gömen şahıs, suçunu 21 yıl sonra itiraf etti

Husumetlisini öldürerek ormanlık alana gömen şahıs, suçunu 21 yıl sonra itiraf etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title