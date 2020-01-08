Hatay'da taşın altına gizlenmiş 142 uyuşturucu hap çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis, yakaladığı bir şüphelinin sorgusunda, taşın altına gizlenmiş 142 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis, yakaladığı bir şüphelinin sorgusunda, taşın altına gizlenmiş 142 uyuşturucu hap ele geçirdi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Ö.E'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin sorgusunda verdiği bilgi doğrultusunda, yakalandığı bölgedeki bir taşın altını kontrol eden ekipler buraya gizlenmiş 142 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.