19.09.2019 18:31

Hatay'da tarla günü gerçekleştirildi

Hatay'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antakya Ziraat Odası Başkanlığı işbirliği ile Progen Tohum Antakya Melekli Araştırma İstasyonu'nda pamuk ve soyada yürütülen ARGE çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla tarla günü gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen program kapsamında pamuk ve soya tarlalarında incelemelerde bulunuldu. Çok sayıda çiftçinin katılım gösterdiği programa AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Progen Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özbuğday, Hatay İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Avni Hatay, Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, Antakya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Öcal katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Progen Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özbuğday, Türkiye'nin katma değeri yüksek ve toplam ihracatında yer alan tekstilin ham maddesi olan pamuktan günümüzde yeterli şekilde verim alınmadığını ifade ederek, girdi maliyetlerinin yükselmesi ve ABD-Çin arasındaki ticari savaşın Türk çiftçilerini etkilediğine vurgu yaptı. Özbuğday sözlerinin devamında, Dekara yaklaşık 1800 TL'yi bulan üretim maliyetlerinin halihazırda görülen piyasa fiyatları ile karşılanması mümkün değil. Geçtiğimiz yıl uygulanan 80 kuruşluk destekleme fiyatının bu yıl en az 1,5 TL olmalıdır diye konuştu.

Dünyada çok az sayıda ülkenin ekolojisinin pamuk ve soya üretimine uygun olduğuna dikkat çeken Hatay İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Avni Hatay, içinde Türkiye'nin de yer aldığı bu ülkelerin dünya pamuk üretiminde yüzde 80'lik bir pay aldığını belirtti. Hatay'da pamuk üzerinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Atay, İlimizde 2018 yılı içerinde 485 bin 394 dekar alanda ekilen pamuktan 263 bin 901 ton pamuk elde edilmiştir diye konuştu.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından pamuk ve soya tarlalarında incelemelerde bulunuldu.

Kaynak: DHA