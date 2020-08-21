Hatay'da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 6 yaralı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
21.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 19:29
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Güzelyurt Mahallesi'nde C.A'nın kullandığı 42 J 3657 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA