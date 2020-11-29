Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

29.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:58

Hatay'ın Erzin ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen, tarım işçilerini taşıyan 01 ACB 996 plakalı minibüs, Erzin-Osmaniye kara yolunda devrildi.

Minibüste sıkışan 1 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada yaralanan 9 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Erzin ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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