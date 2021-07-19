Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'ın Belen ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çakallı Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
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