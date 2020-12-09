Son dakika haber... Hatay'da tarihi turistik bölgede yangın
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Son dakika haber... Hatay'da tarihi turistik bölgede yangın

09.12.2020 09:30 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:36
Son dakika haber... Hatay'da tarihi turistik bölgede yangın

Son dakika haber... Hatay'ın Samandağ ilçesinde, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaralarının bulunduğu bölgenin yakınlarında çıkan bitki örtüsü yangını söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaralarının bulunduğu bölgenin yakınlarında çıkan bitki örtüsü yangını söndürüldü.

Edinilen bilgeye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan bitki örtüsü yangınına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ekipleri müdahale etti. Gece geç saatlerde kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Alican Gümüş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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