Hatay'da tarihi sikke ve yüzükleri satmaya çalışan 3 kişi yakalandı
AA, Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde tarihi sikke ve yüzükleri satmaya çalıştıkları önü sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde tarihi sikke ve yüzükleri satmaya çalıştıkları önü sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde bir ikamette tarihi eser satılacağı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Güvenlik güçleri, evde yapılan aramada 17 sikke ile 4 yüzük ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ele geçirilen sikke ve yüzükler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Burak Milli - Güncel