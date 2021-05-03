Hatay'da tarihi meclis binasındaki restorasyon çalışmaları haziranda tamamlanıyor
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Hatay'da tarihi meclis binasındaki restorasyon çalışmaları haziranda tamamlanıyor

Hatay'da tarihi meclis binasındaki restorasyon çalışmaları haziranda tamamlanıyor
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan ve geçen yıl Hatay Valiliği öncülüğünde restorasyonu başlatılan tarihi binada çalışmaların haziran ayında bitirilmesinin planlandığı bildirildi.

Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan ve geçen yıl Hatay Valiliği öncülüğünde restorasyonu başlatılan tarihi binada çalışmaların haziran ayında bitirilmesinin planlandığı bildirildi.

Gazetecilerle restorasyon çalışmalarını inceleyen Hatay Valisi Rahmi Doğan, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Doğan, daha sonra yaptığı açıklamada, tarihi meclis binası ve bitişiğindeki Adalı Konağı'nın önceden özel mülkiyete ait iki bina olduğunu hatırlattı.

Hatay kamuoyunda bu konunun uzun yıllar tartışıldığını söyleyen Doğan, "Biz göreve başladığımıza bu iki binayı kamulaştırdık. Ardından bir fonksiyon vermek amacıyla arkadaşlarla oturup çalıştık. Meclis binasını kültür ve sanat merkezi olarak, Adalı Konağı'nı da Hatay Mutfak Sanatları Merkezi olarak planladık. Hemen bitişiğindeki eski Antakya Otelinin yeri Büyükşehir Belediyesince yeşil alan ilan edilmişti. Belediye ile yaptığımız görüşme neticesinde bu alanı da yeşil alan olmaktan çıkarttık. Dolayısıyla bu otelin yeri de alana dahil olmuş oldu. " ifadelerini kullandı.

Söz konusu alanların tamamını projelendirip birlikte planladıklarını anlatan Doğan, otel yerini bu binaların bahçesi yapmak istediklerini belirtti.

Doğan, projenin toplamda 4 bin metrekareye yakın büyük alana sahip olunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu büyük alanı fonksiyonlandırarak, kademelendirerek projelendirdik. Adalı Konağı'nın en üst katı ve orta alandaki bazı alanları valilik mutfak sanatları merkezi olarak kullanacağız. Konağın bir kısmı, bahçesi ve otelin yerini de ihale karşılığında yine Hatay'a hizmet edecek gastronomimizi öne çıkartacak, dışarıdan gelen misafirlerimizi memnun edecek firmalar için ihaleye çıktık. İhale henüz neticelenmedi, arkadaşlarımız üzerinde çalışıyorlar. Haziran aynın ilk haftası içerisinde de Hatay Valiliği olarak teslim almış olacağız. Bu binaların tamamının mülkiyeti valiliğimize aittir. Valiliğimiz tarafından kullanılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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