HATAY'DA TARİHİ MECLİS BİNASI VE ADALI KONAĞI RESTORASYONU HAZİRANDA TAMAMLANACAK
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HATAY'DA TARİHİ MECLİS BİNASI VE ADALI KONAĞI RESTORASYONU HAZİRANDA TAMAMLANACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da bir dönem meclis binası olarak kullanılan tarihi bina ile yanındaki Adalı Konağı'nın restorasyonu devam ediyor.

HATAY'da bir dönem meclis binası olarak kullanılan tarihi bina ile yanındaki Adalı Konağı'nın restorasyonu devam ediyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan, kültür sanat merkezi, kütüphane ve mutfak sanatları merkezi olarak hizmet verecek olan tarihi yapıların mülkiyetinin Hatay Valiliği'ne ait olduğunu, restorasyonun Haziran aynın ilk haflarında sona ereceğini söyledi.

1927 yılında Fransız mimar Leon Benju tarafından Antakya Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen ve 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren tarihi bina ve yanındaki tarihi Adalı Konağı'nın restorasyonu devam ediyor. Restorasyon çalışmaları devam eden tarihi binalarda inceleme yapan Hatay valisi Rahmi Doğan, mimarlardan gelinen son aşamalarla ilgili bilgi aldı.

TARİHİ BİNALARIN RESTORASYONU HAZİRAN'DA BİTECEK

Tarihi meclis binası, Adalı Konağı ve yanında otel yerinin turizme kazandırılması için projelendirildiğini ve çalışmaların devam ettiğin söyleyen Vali Doğan, yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmaların Haziran ayında biteceğini kaydetti. Doğan, tarihi yapılar ve proje ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Tarihi meclis binası ve Adalı Konağı özel mülkiyette olan iki binaydı ve Hatay kamuoyu yıllarca bunu tartıştı. Biz göreve başladığımızda, bu iki binayı kamulaştırdık ve kamulaştırdıktan sonra fonksiyon vermek amacıyla arkadaşlarla oturduk çalıştık ve meclis binasını kültür sanat merkezi olarak, Adalı Konağı'nı ise mutfak sanatları merkezi olarak planladık. O sırada, tarihi binaların yanında bulunan ve yıkılan otelin yeri de Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 'yeşil alan' olarak ilan edilmişti. Biz, büyükşehir belediyesi ile yaptığımız görüşme neticesinde burayı yeşil alan olmaktan çıkarttık, dolayısıyla da önümüze otelin yeri de geldi. Bunların tamamını birlikte projelendirip, birlikte planlayalım düşüncesiyle otelin arsasını, Adalı Konağı ile birleştirerek mutfak sanatları merkezine destek olmasını istedik. Haziran ayının ilk haftası içerisinde bu alanların tamamını Hatay Valiliği olarak teslim almış olacağız, bu binaların tamamının mülkiyeti valiliğimize aittir.'

'OTEL YERİ VE MUTFAK SANATLARI MERKEZİNİN BİR KISMI İHALE AŞAMASINDA'

Kentin göbeğinde yer alan tarihi yapıların turizme ciddi manada katkı sağlayacağını ve çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten vali Doğan, 'Bahçe olarak tasarlanan otel yeri, Mutfak Sanatları Merkezinin bir kısmının ihale karşılığında yine Hatay'a hizmet edecek, Hatay gastronomisine öne çıkaracak, dışarıdan gelen misafirlerimizi memnun edecek, onlara kentin lezzetlerini tattıracak firmalar için ihaleye çıktı. İhale henüz neticelenmedi, arkadaşlarımız şu an üzerine çalışıyorlar' ifadelerine yer verdi.

HATAY'DA TARİHİ MECLİS BİNASI VE ADALI KONAĞI RESTORASYONU HAZİRANDA TAMAMLANACAK
HATAY'DA TARİHİ MECLİS BİNASI VE ADALI KONAĞI RESTORASYONU HAZİRANDA TAMAMLANACAK
HATAY'DA TARİHİ MECLİS BİNASI VE ADALI KONAĞI RESTORASYONU HAZİRANDA TAMAMLANACAK
HATAY'DA TARİHİ MECLİS BİNASI VE ADALI KONAĞI RESTORASYONU HAZİRANDA TAMAMLANACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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