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Hatay'da tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hatay'da tarihi eser operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 55 adet sikke ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 55 adet sikke ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri JASAT'lar tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Bir ikamette yapılan aramada 55 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

Şüpheli M.Ş. gözaltına altına alındı.

(Gökhan Aklan-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, İskenderun, JASAT, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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