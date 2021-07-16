Hatay'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi
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Hatay'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi

Hatay'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde yaşayan M.A'nın, evinde tarihi eser niteliğinde satışa hazır objeler bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler evde, ibrik, metal obje ve süs eşyası buldu.

Şüpheli M.A. gözaltına alındı, ele geçirilenler Hatay Müzesi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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