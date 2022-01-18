Hatay'da tarihi eser kaçakçılığında bir şüpheli yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki bir evde tarihi eser bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyonda, 3 mühür baskısı, 65 heykel ile Roma, Bizans ve İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 594 sikke ele geçirildi.
Operasyonda A.A. gözaltına alındı.
AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri