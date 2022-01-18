Hatay'da tarihi eser kaçakçılığında bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Hatay'da tarihi eser kaçakçılığında bir şüpheli yakalandı

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığında bir şüpheli yakalandı
AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki bir evde tarihi eser bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyonda, 3 mühür baskısı, 65 heykel ile Roma, Bizans ve İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 594 sikke ele geçirildi.

Operasyonda A.A. gözaltına alındı.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Reyhanlı, Hatay, Güncel, Haber

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