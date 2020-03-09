Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Arsuz, Hatay, Güncel

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki insan kafası figürü, 7 altın ile iki gümüş sikke ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

09.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:42
Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki insan kafası figürü, 7 altın ile iki gümüş sikke ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında iki otomobili takibe aldı.

Arsuz ilçe merkezinde durdurulan araçlarda yapılan aramada tarihi eser niteliğindeki iki insan kafası figürü, 7 altın ile iki gümüş sikke bulundu.

Polis ekiplerince M.V.T, E.K, D.A. ile M.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Manşet

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