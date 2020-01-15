Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

15.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:40
Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı "Yıldırım" ve "Yunus" ekipleri, Antakya ilçesindeki yol uygulamasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 3 bronz sikke, çeşitli dönemlere ait birer bronz sikke, bronz kemer tokası, lüle parçası, ok ucu ile 3'er tarihi eser niteliği taşıyan metal obje ele geçirdi.

Olayla ilgili S.D. ile M.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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