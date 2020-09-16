Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 28 altın sikke ele geçirildi.

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
16.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:26

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 28 altın sikke ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, Modernevler Mahallesi'nde bir ikamette tarihi eser bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda, üzerinde Osmanlı tuğrası ve Arapça yazılar bulunan 28 altın sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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