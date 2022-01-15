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Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda çeşitli dönemlere ait olduğunu belirlenen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda çeşitli dönemlere ait olduğunu belirlenen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun'da 1 adet İbranice yazılmış Tevrat, 1 adet üzerinde İbranice yazılar bulunan parşömen,1 adet heykelcik,1 adet antik Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bardak, 4 adet farklı boyutlarda obje ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A. M. adlı zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda çeşitli dönemlere ait olduğunu belirlenen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

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