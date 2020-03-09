Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı
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İskenderun, Hatay, Arsuz, Araç, 3. Sayfa

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

Hatay'da araç içerisinde tarihi eser ele geçirildi.

09.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:39
Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

Hatay'da araç içerisinde tarihi eser ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Arsuz ilçesinde, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında şüpheli iki aracı durdu. Araç içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet altın sikke, 4 adet gümüş sikke, 2 adet insan kafası figürü ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak M.V.T., E.K., D.A. ve M.B. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

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