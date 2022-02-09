HATAY'DA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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HATAY'DA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HATAY'da farklı dönemlere ait sikke, toprak kap, heykel ve objeler ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'da farklı dönemlere ait sikke, toprak kap, heykel ve objeler ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan araştırma ve çalışmalarda İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bire eve baskın yaptı. Yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 309 adet sikke, Erken Tunç dönemine ait 23 adet toprak kap ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet heykel ile 77 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili S.G. gözaltına alındı.

HATAY'DA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

HATAY'DA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

HATAY'DA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Araştırma, Heykel, Güncel, Haberler

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