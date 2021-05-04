Hatay'da tam kapanmada yollar yenileniyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlamalarında yolları yeniliyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlamalarında yolları yeniliyor.
Tam kapanma zamanında il genelinde yeni yol, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren ekipler, altyapısı tamamlanan Antakya ilçesine bağlı Zenginler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde beton asfalt hazırlıklarına başladı.
Yetkililer, kazı çalışmalarının tamamlanması ile en kısa süre içinde beton asfalt çalışmalarına başlayacaklarını belirtti. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı