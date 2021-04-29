HATAY'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK, TARİHİ UZUN ÇARŞI DOLUP TAŞTI
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HATAY'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK, TARİHİ UZUN ÇARŞI DOLUP TAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentin bazı noktalarında yoğunluk oluştu.

HATAY'da koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentin bazı noktalarında yoğunluk oluştu. Özellikle Antakya'da Tarihi Uzun Çarşı'da akın eden vatandaşlar, alışveriş yapmak için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşların ise maskesiz gezdiği gözlendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Hatay'da da bu akşam saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemi öncesinde yoğunluk yaşanıyor. Kentteki vatandaşlar tam kapanma öncesi Antakya'da Tarihi Uzun Çarşı'da alışveriş için birbirleriyle yarıştı. Çarşıda çok gereksiz bir kalabalık olduğunu söyleyen Mesut Kurt, 'Bu işin şakası yok. Çarşıda dolaşırken, bazı arkadaşları maskesiz gördüm, bir şey dediğin zaman da yanlış anlıyorlar ama gerçekten bu işin şakası yok. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. İnşallah bu uzun kısıtlama döneminden sonra normale döneriz' ifadelerine yer verdi.

'EVDE KALMAMIZ LAZIM'

Kentin birçok noktasında insan topluluklarının olduğunu ve insanların panik yaptığını belirten Gazel Cur da, konuşmasının devamında şunları söyledi; 'Bu yoğunluğa ve uyarılara rağmen bazı insanlar maske takmıyor, mesafeye dikkat etmiyorlar. İnsanlar panik halinde alışveriş yapıyor ve dikkat etmiyor. Devletimiz zaten açıklama yapmış, marketler de belli saatlerde açık olacak. Devletimiz bize evde kalın diyor, evde kalmamız lazım'

'STOK TELAŞI'

İlk defa bu kadar uzun bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için haliyle insanlar panik havası oluştuğunu belirten Talip Köleoğlu, 'Vatandaşlar stok yapma telaşındalar ama zaten yakınlarındaki bakkallar, marketler, manavlar açık olacak. İnsanlar oralardan alışveriş yapabilecekler, endişeye mahal verecek bir durum yok diye düşünüyorum' dedi.

'ÇOK YAKINLARIMIZI KAYBETTİK'

Köleoğlu, maske takmayan çok insan olduğunun altını çizerek, şunları söyledi; 'Bu konuda çok duyarlı olsunlar. Sonuçta biz bu hastalıktan çok yakınlarımızı kaybettik. Eminin yakınını, tanıdığını kaybetmeyen kalmamıştır. Biraz sosyal mesafeye dikkat edelim, maske ve hijyenimize dikkat edelim. Umut ediyorum ki, inşallah bu sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında bu illetten tamamen kurtuluruz'

Uzun çarşıda kasaplık yapan Sedat Kutnu da, kısıtlama boyunca evlere paket servislerinin devam edeceğini, panik ve stok yapmanın gereksiz olduğunu söyledi.

HATAY'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK, TARİHİ UZUN ÇARŞI DOLUP TAŞTI
HATAY'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK, TARİHİ UZUN ÇARŞI DOLUP TAŞTI
HATAY'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK, TARİHİ UZUN ÇARŞI DOLUP TAŞTI
HATAY'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK, TARİHİ UZUN ÇARŞI DOLUP TAŞTI
HATAY'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK, TARİHİ UZUN ÇARŞI DOLUP TAŞTI
HATAY'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK, TARİHİ UZUN ÇARŞI DOLUP TAŞTI
HATAY'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK, TARİHİ UZUN ÇARŞI DOLUP TAŞTI
HATAY'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK, TARİHİ UZUN ÇARŞI DOLUP TAŞTI
HATAY'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK, TARİHİ UZUN ÇARŞI DOLUP TAŞTI
HATAY'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK, TARİHİ UZUN ÇARŞI DOLUP TAŞTI
HATAY'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK, TARİHİ UZUN ÇARŞI DOLUP TAŞTI
HATAY'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK, TARİHİ UZUN ÇARŞI DOLUP TAŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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