Hatay'da tabancayla yaralama olayına karıştığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Hatay'da tabancayla yaralama olayına karıştığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'da tabancayla yaralama olayına karıştığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tabancayla yaralama olayına karıştığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tabancayla yaralama olayına karıştığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi Ulu Cami Caddesi'nde tabancayla açılan ateş sonucunda bir kişinin yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin saklandığı adresleri belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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