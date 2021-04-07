Hatay'da tabancayla yaralama olayına karıştığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tabancayla yaralama olayına karıştığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tabancayla yaralama olayına karıştığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi Ulu Cami Caddesi'nde tabancayla açılan ateş sonucunda bir kişinin yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelilerin saklandığı adresleri belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli