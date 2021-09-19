HATAY'DA 'SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU' ETKİNLİĞİ YAPILDI - Haberler
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HATAY'DA "SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU" ETKİNLİĞİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

HATAY'da, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi. Renkli kıyafetler giyip, bisikletlerini süsleyen kadınlar 8 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Antakya ilçesindeki kadınlar, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği için bir araya geldi. Atatürk Anıtı önünde başlayan etkinlikte renkli kıyafetler giyen kadınlar, bisikletlerini çiçek ve balonlarla süsleyerek 8 kilometre boyunca bisiklet sürdü. Grup, Cumhuriyet Alanı'nda başlattıkları turu, kent merkezindeki güzergahı dolaşarak aynı noktada sona erdirdi.

Etkinlikte konuşan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Antakya Organizatörü Gül Sahilli, turun ilk kez 2013 yılında İzmir'de başladığını belirtti. Sahilli, '9 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik önce Türkiye'de daha sonra dünyada ve diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Etkinlik bu yıl yaklaşık 30 ülke 150 şehirde eşzamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor. Gururluyuz. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen turumuz, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir" dedi.

Sahilli, ülke genelinde yaşanan trafik kazalarında hayatlarını kaybeden bisiklet sürücülerine de da rahmet dileyerek, bu acıların son bulması için gereken tedbirlerin alınmasını talep ettiklerini söyledi.

HATAY'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU ETKİNLİĞİ YAPILDI

HATAY'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU ETKİNLİĞİ YAPILDI

HATAY'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU ETKİNLİĞİ YAPILDI

HATAY'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU ETKİNLİĞİ YAPILDI

HATAY'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU ETKİNLİĞİ YAPILDI

HATAY'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU ETKİNLİĞİ YAPILDI

HATAY'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU ETKİNLİĞİ YAPILDI

HATAY'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU ETKİNLİĞİ YAPILDI

HATAY'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU ETKİNLİĞİ YAPILDI

HATAY'DA
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Haber: HATAY'DA 'SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU' ETKİNLİĞİ YAPILDI - Haberler
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