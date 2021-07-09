Hatay'da Suriyelilere hukuk semineri verildi
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Hatay'da Suriyelilere hukuk semineri verildi

Hatay'da Suriyelilere hukuk semineri verildi
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeliler için hukuk konulu seminer düzenlendi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeliler için hukuk konulu seminer düzenlendi.

Seminer, Türk Kızılay Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Toplum Temelli Göç Programları kapsamında Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Koruma Program Sorumlusu Melda Kimyonşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'da yaşayan yerel ve göçmen halka psikososyal destek verildiğini söyledi.

Suriyeli ailelere yönelik gerçekleştirilen hukuk konulu seminerin oldukça yararlı olduğunu ifade eden Kimyonşan, "Avukat Sevcan Duran tarafından verilen seminer çerçevesinde Reyhanlı'da yaşayan göçmen bireylere yönelik Türkiye'deki hakları noktasında farkındalık artırıcı bilgiler verildi. Ailelerin hakları noktasında yönlendirmeleri ve uyum faaliyetleri gerçekleştirmektedir." dedi.

Kimyonşan, göçmenlere yönelik çeşitli eğitim ve seminerlerin devam edeceğini kaydetti.

Hatay'da Suriyelilere hukuk semineri verildi
Hatay'da Suriyelilere hukuk semineri verildi
Hatay'da Suriyelilere hukuk semineri verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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