Hatay'da, Suriye Uyruklu Canlı Bomba Yakalandı

Hatay'ın Yayladağı İlçesi kırsalında, yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan Suriye uyruklu K.A., üzerinde canlı bomba düzeneği ile yakalandı.



Suriye'den yasadışı yollarla sınırı geçip Türkiye'ye giren K.A. adlı erkek, Güveççi Mahallesi kırsalına güvenlik güçlerince yakalandı. Yaklaşık 1 haftadır Türk güvenlik güçlerinin takibinde olduğu belirtilen K.A.'nın üzerinde yapılan aramada, canlı bomba düzeneği ele geçirildi. Bombanın cinsi ve miktarı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



Gözaltına alınan K.A.'nın hangi terör örgütüne üye olduğunu belirlemek için çalışmaların sürdüğü belirtildi.