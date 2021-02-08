Hatay'da Suriye sınırında araziye saklanmış 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırında araziye saklanmış 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada Suriye'den Türkiye'ye sevk edilmek üzere iki ülke sınırı arasındaki güvenli bölgede uyuşturucu saklandığını belirledi.

Hudut birliklerinin katılımıyla bölgeye yapılan operasyonda, araziye saklanmış 5 paket halinde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş