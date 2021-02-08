Hatay'da Suriye sınırında araziye saklanmış 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatay'da Suriye sınırında araziye saklanmış 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

08.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:44
Hatay'da Suriye sınırında araziye saklanmış 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırında araziye saklanmış 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırında araziye saklanmış 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada Suriye'den Türkiye'ye sevk edilmek üzere iki ülke sınırı arasındaki güvenli bölgede uyuşturucu saklandığını belirledi.

Hudut birliklerinin katılımıyla bölgeye yapılan operasyonda, araziye saklanmış 5 paket halinde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Cem Yılmaz Merve Dizdar
Spor Arda Turan Cenk Tosun Deniz Türüç Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da Suriye sınırında araziye saklanmış 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 11:44:43. #1.14#
title