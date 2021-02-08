Hatay'da Suriye sınırında 10 bin uyuşturucu hap ve makineli silah ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırında 10 bin uyuşturucu hap ve makineli silah ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırında 10 bin uyuşturucu hap ve makineli silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu ve silah getirileceği bilgisi üzerine Hacıpaşa Mahallesi kırsalında arazi arama ve tarama çalışması yaptı.

2. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, dedektör köpeklerin de destek verdiği aramada, sınıra yakın noktadaki arazide 10 bin uyuşturucu hap ile makineli silah ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu