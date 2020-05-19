Hatay'da, Suriye sınırı yakınlarında 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
19.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:12
Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Suriye sınırındaki Hacıpaşa Mahallesi kırsalında, 2. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri yaya grubu durdurdu.
Gruptakilerin çantalarında arama yapan ekipler, 50 bin uyuşturucu hap ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA