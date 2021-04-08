Hatay'da, Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı tapıldı

Hatay'da, Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Hatay'da, Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İskenderun'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Suriye'de terörden arındırılan bölgelerle ilgili eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal yaşam gibi birçok konu ele alındı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Levent Ergün, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılıç, vali yardımcıları, jandarma komutanları ve emniyet müdürleri ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz