Hatay'da şüphelinin taşıdığı çuvaldan kaçak sigara çıktı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şüphelinin taşıdığı çuvalda 1030 paket sigara ele geçirildi.
26.08.2020 20:51 | Son Güncelleme: 26.08.2020 21:00
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şüphelinin taşıdığı çuvalda 1030 paket sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adabucak Mahallesi'nde elinde çuvalla yürüyen S.K'yi durdurdu.
Yapılan aramada Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçirildiği belirlenen 1030 paket sigara bulundu.
Gözaltına alına alınan S.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA