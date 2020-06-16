Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 10 gram toz esrar ele geçirildi.
16.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:15
Hatay'ın Arsuz ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 10 gram toz esrar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, otomobilin gizli bölmelerinde 10 gram toz esrar bulundu.
Araçtaki 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA