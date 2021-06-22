Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 11 kilo 380 gram esrar ele geçirildi
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Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 11 kilo 380 gram esrar ele geçirildi

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 11 kilo 380 gram esrar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki polis denetimlerinde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 11 kilo 380 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki polis denetimlerinde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 11 kilo 380 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik denetimlerini sürdürürken, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Rüzgar" ile zanlıların otomobilinde yapılan aramalarda, 11 kilo 380 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 11 kilo 380 gram esrar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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