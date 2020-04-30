Hatay'da şüphe üzerine durdurulan kişiden uyuşturucu çıktı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı.
30.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:58
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi'nde şüphe üzerine A.Ş. isimli bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üzerinde arama yapan polisler, 22 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA