Hatay'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette 240 litre sahte içki ele geçirildi
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Hatay'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette 240 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette 240 litre sahte içki ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Belen ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette 240 litre sahte içki ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette 240 litre sahte içki ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İskenderun ve Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kentte bir kamyoneti durdurup arama yaptı.

Polis, kamyonetin koltuk ve kasa kısmında gizlenmiş bidonlarda 240 litre sahte içki buldu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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