Hatay'da şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eser çıktı

Hatay'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 13 parça tarihi eser çıktı.

Hatay'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 13 parça tarihi eser çıktı.

Antakya merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada tarihi değeri olduğu tahmin edilen yüzük, sikke ve heykellerden oluşan 13 parça eser ele geçirildi.

Sürücü Ö.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu