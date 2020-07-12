HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Hatay'da Süper Lig sevinci

- Hatay'da Süper Lig sevinci TFF 1. Lig'in 33. haftasında Hatayspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yenerek tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi.

12.07.2020 20:55 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:01

- Hatay'da Süper Lig sevinci

HATAY - TFF 1. Lig'in 33. haftasında Hatayspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yenerek tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi. Maçı dev ekranda izleyen Hataylı taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile büyük bir sevinç yaşadılar.

TFF 1. Lig'de uzun süre lider konumda bulunan Hatayspor, Adanaspor'u 2-1 yenerek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Hatay'ın Antakya ilçesinde Antakya Atatürk Parkı'nda kurulan dev ekranda maçı izleyen Hataylı taraftarlar, takımlarının 1-0 mağlup duruma düşmesi ile önce üzüntü yaşarken, daha sonra galibiyet ile büyük bir coşku yaşadılar.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Hatayspor'lu taraftarlar meşaleler yakarak 53 yıl sonra gelen Süper Lig sevincini doyasıya yaşadılar. Tezahüratlarda bulunarak, coşku yaşayan taraftarlar, gönüllerince eğlendi.

Bordo-beyazlı ekip bu galibiyetle puanını 63'e yükseltti ve liderliği garantileyerek Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan ilk takım oldu. Lige veda etmesi daha önceden kesinleşen Adanaspor 21 puanda kaldı.

Öte yandan Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, üst üste üçüncü kez çalıştırdığı bir takımı Süper Lig'e taşımayı başardı.

Hatay'da Süper Lig sevinci

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu Spor
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu Dünya
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu Spor
Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 3. Sayfa
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı Güncel
Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşini tüfekle öldürdü
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşini tüfekle öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi
Irak'ta ABD ordusuna ait 3 araç ateşe verildi
Irak'ta ABD ordusuna ait 3 araç ateşe verildi
İkinci el online otomobil satışında en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu
İkinci el online otomobil satışında en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Fatih Sultan Hüseyin Filiz Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ece Erken Cem Davran Kemal Sunal
Spor Okan Buruk Ali Palabıyık Henry Onyekuru Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Temmuz Ayasofya Şanlıurfa
Şu an buradasınız: Hatay'da Süper Lig sevinci - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 21:04:40. #1.14#
title