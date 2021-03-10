Hatay'da sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
10.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:28
Hatay'da sünger fabrikasında çıkan yangın zarara neden oldu.
Hatay'da sünger fabrikasında çıkan yangın zarara neden oldu.
Antakya Küçük Sanayi Sitesi 5. Cadde'deki bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Öte yandan aynı fabrikada 17 Şubat'ta da yangın çıktığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak