Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında ceset görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi işlemleri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gönderildi.

Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yarım asır sonra evlatlık olduğunu öğrendi, ailesini bulmak için Bursa'ya taşındı
Yarım asır sonra evlatlık olduğunu öğrendi, ailesini bulmak için Bursa'ya taşındı
BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Funda Eryiğit Seren Serengil Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Diego Ali Koç Ergin Ataman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:36:30. #1.14#

title