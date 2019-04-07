Hatay'da Sulama Kanalında Ceset Bulundu

Hatay'da Sulama Kanalında Ceset Bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sulama kanlında ceset bulundu.

Hatay'da Sulama Kanalında Ceset Bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sulama kanlında ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Öz Kurtuluş Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.


Bölgeye giden jandarma ekipleri, kanal içerisinde bir erkeğe ait ceset buldu.

Ceset otopsi ve kimlik tespiti için Reyhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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