Hatay'da sulama kanalında boğulan baba ve iki oğlunun cenazeleri defnedildi
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Hatay'da sulama kanalında boğulan baba ve iki oğlunun cenazeleri defnedildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde serinlemek için girdikleri sulama çayında boğulan Suriyeli baba ve iki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Hatay'da sulama kanalında boğulan baba ve iki oğlunun cenazeleri defnedildi
29.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:54

Hatay'ın Hassa ilçesinde serinlemek için girdikleri sulama çayında boğulan Suriyeli baba ve iki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Hassa ilçesinde Kıvrım Sulama Çayı'nda dün boğulan Suriyeli Ekrem Hüseyin (41) ile çocukları Abdullah (9) ve Hamede Hüseyin'in (10) cenazelerinin Adli Tıp Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınlarına teslim edilen baba ve çocuklarının cenazeleri, Reyhanlı Mezarlık Kompleksi'nde kılınan namazın ardından Bayır Mezarlığı'nda defnedildi.

Ekrem Hüseyin'in ülkesinde öğretmen olduğu ve 7 yıl önce iç savaştan kaçarak ailesiyle Türkiye'ye sığındığı öğrenildi.

Ailenin 7 yaşındaki çocuğu Mahmut'un da dün korktuğu için babası ve iki kardeşiyle sulama çayına girmediği belirtildi.

Kaynak: AA

Manşet

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