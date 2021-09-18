Hatay'da sulama kanalına düşen kamyonetteki 4 işçi yaralandı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin sulama kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin sulama kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Abdurrahman Geçen idaresindeki 31 D 2630 plakalı kamyonet, Güventaş Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.
Kazada yaralanan 4 işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.