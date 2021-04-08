Hatay'da suçüstü yakalanan kaçak avcıya 47 bin 909 lira ceza
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Hatay'da suçüstü yakalanan kaçak avcıya 47 bin 909 lira ceza

Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Hatay'da suçüstü yakalanan kaçak avcıya 47 bin 909 lira ceza

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaçak avlanırken suçüstü yakalanan kişiye 47 bin 909 lira ceza kesildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaçak avlanırken suçüstü yakalanan kişiye 47 bin 909 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında kaçak avcılığa karşı denetim gerçekleştirdi. Denetimde, şahin ve 2 kerkenez avlayan kişi tüfeğiyle suçüstü yakalandı.

Ekipler, avlanma yasağını ihlal eden kişiye 47 bin 909 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 16:56:42. #1.14#
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