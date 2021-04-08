Hatay'da suçüstü yakalanan kaçak avcıya 47 bin 909 lira ceza
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaçak avlanırken suçüstü yakalanan kişiye 47 bin 909 lira ceza kesildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaçak avlanırken suçüstü yakalanan kişiye 47 bin 909 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında kaçak avcılığa karşı denetim gerçekleştirdi. Denetimde, şahin ve 2 kerkenez avlayan kişi tüfeğiyle suçüstü yakalandı.
Ekipler, avlanma yasağını ihlal eden kişiye 47 bin 909 lira ceza uyguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz