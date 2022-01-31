Hatay'da suçüstü yakalanan belgesiz avcılara 23 bin 50 lira ceza verildi

KIRIKHAN, HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde belgeleri olmadan av yapan 12 kişiye 23 bin 50 lira ceza yazıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi ekipleri, hafta sonu yaptıkları denetimlerde, Kırıkhan'da 5, Hassa ilçesinde ise 7 belgesiz avcıyı tespit etti.

Ekipler, suçüstü yakalanan 12 kişiye 23 bin 50 lira ceza kesti, avda kullanılması yasak olan bir tüfeğe de el koydu.