Hatay'da suçüstü yakalanan belgesiz avcılara 23 bin 50 lira ceza verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da suçüstü yakalanan belgesiz avcılara 23 bin 50 lira ceza verildi

AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da suçüstü yakalanan belgesiz avcılara 23 bin 50 lira ceza verildi

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde belgeleri olmadan av yapan 12 kişiye 23 bin 50 lira ceza yazıldı.

KIRIKHAN, HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde belgeleri olmadan av yapan 12 kişiye 23 bin 50 lira ceza yazıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi ekipleri, hafta sonu yaptıkları denetimlerde, Kırıkhan'da 5, Hassa ilçesinde ise 7 belgesiz avcıyı tespit etti.

Ekipler, suçüstü yakalanan 12 kişiye 23 bin 50 lira ceza kesti, avda kullanılması yasak olan bir tüfeğe de el koydu.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırıkhan, Hassa, Hatay, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title