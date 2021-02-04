Hatay'da suç örgütü üyesi 3 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatay'da suç örgütü üyesi 3 zanlı tutuklandı

04.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:37
Hatay'da suç örgütü üyesi 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek maksadıyla örgüt kuranlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Feyza Aktan Barış Manço Didem Kınalı Jason Statham
Spor Ali Koç Ömer Ali Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ankara Rektör Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da suç örgütü üyesi 3 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 13:40:29. #1.14#
title