Hatay'da suç örgütü üyesi 3 zanlı tutuklandı
04.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:37
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek maksadıyla örgüt kuranlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli