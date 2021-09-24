Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı - Haberler
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Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı

Demirören Haber Ajansı / Ali Arslan - Haberler | Güncel
Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı

HATAY'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e dökülen su sümbülleri, Samandağ sahiline geldi.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - HATAY'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e dökülen su sümbülleri, Samandağ sahiline geldi. Sümbüller, havadan görüntülendi.

Asi Nehri'nde son yıllarda etkisini gösteren istilacı tür olan su sümbülleri, Akdeniz'e dökülen nehirden Samandağ sahiline ulaştı. Kumsalı yeşile boyayan su sümbülleri, ilginç görüntüler oluşturdu. Su sümbüllerinin sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu denize döküldüğü kaydedildi.


Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı

Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı

Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı

Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı

Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı

Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı

Demirören Haber Ajansı / Ali Arslan - Son Dakika Haberleri
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