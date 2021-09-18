Hatay'da su sümbülleri asi nehrinde ilginç görüntüler oluşturdu - Haberler
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Hatay'da su sümbülleri asi nehrinde ilginç görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Hatay'da su sümbülleri asi nehrinde ilginç görüntüler oluşturdu Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni istila etti.

Hatay'da su sümbülleri asi nehrinde ilginç görüntüler oluşturdu

HATAY - Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni istila etti.

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerine su sümbülleriyle kaplandı.

Asi Nehri'nin yüzeyi su sümbülleriyle kaplandı. Samandağ yakasında su sümbülleri, hızla büyüyerek nehri istila etti. Vatandaşlar ise Hatay'ın incisi diye adlandırılan Asi Nehri'nden bu görüntünün giderilmesini istiyor.Yaklaşık 556 kilometre uzunluğa sahip olan ve 98 kilometresi Türkiye sınırları içerisinde bulunan Asi Nehri, Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi sahillerinden denize dökülüyor.

'Fotoğraf çekilmek için gelen Mehmet Sürmeli, Buradan geçerken fark ettim çok güzel bir görüntüsü var. Fotoğraf çekilmek için durduk güzel bir manzarası var ama canlılar için bir zarar verebilir o yüzden temizlenmesi gerekiyor dedi.

Hatay'da su sümbülleri asi nehrinde ilginç görüntüler oluşturdu

Hatay'da su sümbülleri asi nehrinde ilginç görüntüler oluşturdu

Hatay'da su sümbülleri asi nehrinde ilginç görüntüler oluşturdu

Hatay'da su sümbülleri asi nehrinde ilginç görüntüler oluşturdu
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Haber: Hatay'da su sümbülleri asi nehrinde ilginç görüntüler oluşturdu - Haberler
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